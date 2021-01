Vereine in Zeiten von Corona : Der Nikolaus kam trotz Corona zu den TVH-Kids

Heiligenwald Der Turnverein Heiligenwald hat das Beste aus dem „Corona-Jahr“ gemacht – und blickt dennoch mit gemischten Gefühlen auf 2020 zurück.

Auch die Turner vom TV Heiligenwald hat die Pandemie schwer gebeutelt. Das teilte der Verein in seinem Rückblick auf das „Corona-Jahr“ mit. Der Sportbetrieb war zeitweise komplett untersagt. Für das Vereinsleben wichtige Veranstaltungen wie das jährliche Zeltlager, das Muschelessen oder der Oldie-Abend fielen aus. Auch jene Feste, an denen der TVH sonst aktiv mitwirkt, wurden abgesagt: Also keine „Grumbeerkieschelscher“ an den Bergmannstagen und keine heißen Maronen auf dem Weihnachtsmarkt der Gemeinde Schiffweiler. Und vor allem: kaum – oder zumindest nur sehr eingeschränkter Kontakt der Mitgliederinnen und Mitglieder untereinander: Ein kleiner Plausch auf einem Fest, sich über Neuigkeiten im Verein und im Ort austauschen, gemeinsam anstoßen und in gemütlicher Runde eine schöne Zeit verbringen – das habe enorm gefehlt, schreibt der TVH.