Stadtrat segnet Haushalt ab „Die Kommunen gehen auf dem Zahnfleisch“

Die Vorsitzenden aller Fraktionen im Neunkircher Stadtrat hatten Redebedarf in der Sitzung am Mittwoch, die sich über fast drei Stunden erstreckte. Schließlich ging es um den Haushalt für das laufende Jahr, „die Grundlage des kommunalen Handelns, der Basis der kommunalen Selbstverwaltung“, wie Oberbürgermeister Jörg Aumann es in seiner Rede ausdrückte. Er verwies darauf, dass die Stadtverwaltung in den Jahren 2021 bis 2023 bessere Ergebnisse erzielen konnte als ursprünglich geplant, und somit die Vorgaben aus dem Saarlandpakt noch übertroffen wurden. „Durch die ab dem Jahr 2023 stark gestiegene und auch noch weiterhin ansteigende Kreisumlage wird es für uns immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich, noch einen Ausgleich im Sinne des Saarlandpaktes zu schaffen“, erklärte der OB mit dem Hinweis, dass 38,1 Millionen Euro an den Kreis gezahlt werden müssen (wir haben berichtet). Und zwar weil „der Bund uns Aufgaben zuweist, aber keinen auskömmlichen finanziellen Ausgleich leistet“. Das Konnexitätsprinzip – wer bestellt, bezahlt – wäre gerecht, „aber im Saarland gehen die Kommunen finanziell auf dem Zahnfleisch“, so Aumann „Wenn der Bund neue Regeln beschließt, dann muss er auch Sorge dafür tragen, dass alle Kommunen in die Lage versetzt werden, diese zu erledigen“, betonte Aumann. Dass die Kreisumlage nach den Personalkosten der zweitgrößte Ausgabenposten im Haushalt sei, sei „demokratietheoretisch höchst problematisch“. Schließlich könne weder der direkt gewählte Oberbürgermeister noch der gewählte Stadtrat „irgendwie über diesen zweitgrößten Ausgabenposten entscheiden“.