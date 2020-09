Fußball-Verbandsliga Nordost : SVGG Hangard schon früh unter Druck

Merchweiler/Hangard/Schiffweiler/Habach Schwere Aufgaben für die Mannschaften aus dem Landkreis Neunkirchen in der Verbandsliga Nordost.

Die Sportvereinigung Hangard befindet sich derweil schon früh in einer misslichen Situation. Die Mannschaft von Trainer Stephan Schock durfte mit zwei Heimspielen in die Saison starten und hatte sich einiges vorgenommen. Aber beide Spiele gingen verloren. Damit war der Fehlstart perfekt. Nach dem 0:1 gegen Merchweiler zum Auftakt durch einen späten Gästetreffer gab es am vergangenen Wochenende eine deprimierende 1:8-Klatsche gegen Lebach/Landsweiler – und zudem eine Rote Karte für Abwehrchef David Görgen. Am Sonntag, 16 Uhr, geht es nun zum starken Aufsteiger Hellas Bildstock, der gleich am ersten Spieltag mit einem 7:0 gegen Freisen seine Heimstärke unter Beweis gestellt hat. Nach der 1:3 Heimniederlage zum Saisonauftakt gegen Palatia Limbach will die SG Schiffweiler-Landsweiler am Samstag um 16 Uhr gegen die SG Thalexweiler/Aschbach den ersten Heimsieg landen. Nach dem Punktgewinn am letzten Wochenende beim 0:0 in Merchweiler wird der Aufsteiger wohl mit mehr Selbstvertrauen an die Aufgabe gegen den Drittletzten herangehen. Die Gäste sind genau wie Hangard mit zwei Heimspielen gestartet und haben ebenfalls beide Partien verloren.