Neujahrsempfang der Stadt Neunkirchen „Vergesst mir die Neunkircher nicht“

Wie das Glas Sekt zur Begrüßung, so gehört auch er zur Tradition des Neujahrsempfangs der Stadt Neunkirchen: der Weck mit warmem Fleischkäs. Davon waren am Donnerstagabend reichlich vorhanden in der Neuen Gebläsehalle, sodass sicher keiner der rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport sowie die zahlreichen Ehrenamtler aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens hungrig nach Hause gehen mussten. Den Fleischkäsweck gab es aber erst nach der Rede von Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) auf die Hand, die jedem, der gekommen war, zuvor gleich mehrfach geschüttelt wurde. Die gesamte Verwaltungsspitze – neben Aumann Bürgermeisterin Lisa Hensler (SPD) und der Beigeordnete Thomas Hans (CDU) – nebst Partner ließ es sich nicht nehmen, jeden per Handschlag zu begrüßen.