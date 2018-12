später lesen Zoo Neunkirchen öffnete die Tore Zoo hatte noch Geschenk-Ideen FOTO: Jörg Jacobi FOTO: Jörg Jacobi Teilen

Der Neunkircher Zoo hat am letzten Adventswochenende mit der Vitalregion Landkreis Neunkirchen in den Zoo eingeladen. An allen drei Tagen war der Eintritt frei. Zehn Hütten, drei Stände, ein Food-Truck und ein Karussell gab es. Von Jörg Jacobi