Neunkircher Musiksommer : Musiksommer zieht auf die Bliesterrassen

Neunkirchen Besondere Zeiten brauchen ein besonderes Programm. Deshalb wird die Veranstaltungsreihe Neunkircher City-Musiksommer in diesem Sommer erstmals ganz auf die Bliesterrassen verlegt. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Das Programm ist bunt. Donnerstag, 6. August, Startschuss zum Musiksommer, gibt die Band Honey Creek Blues- und Rocksongs sowie herzzerreißende Balladen zum Besten. Donnerstag, 13. August, ist die Blies Blues Band zu sehen und zu hören. Damit kommt eine Institution zurück. Die neue Besetzung der Blies Blues Band spielt erstmals in dieser Konstellation und kehrt so an ihren Heimat-Fluss zurück. Das Programm ist fast komplett neu, heißt es weiter. Am Donnerstag, 20. August, ist Soul Tribe zu erleben. Soul Tribe Blues Machine ist eine Herzensangelegenheit von drei professionellen Musikern der bekannten Band Slowhand – The Eric Clapton Tribute.