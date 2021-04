Kreistag Neunkirchen : Kreis macht mit bei Kita-Projekt

Kreis Neunkirchen Neuer Kindergarten in Humes bekommt kreiseigene Gruppe.

Im Eppelborner Ortsteil Humes entsteht im kommenden Jahr eine neue Kita mit zunächst drei geplanten Gruppen. Der Kreis möchte sich in das Projekt einklinken und Geld dazugeben, um eine vierte Gruppe in die Pläne der Gemeinde zu integrieren. Nach den Landesvorgaben, was der Bau einer Gruppe kosten darf, muss der Kreis mit rund 600 000 Euro rechnen. Allerdings wird sich eine konkrete Summe erst benennen lassen, wenn die Pläne spruchreif sind. Die Fraktionen im Kreistag waren auf der Online-Sitzung am Donnerstagnachmittag damit einverstanden, eine Vereinbarung mit der Kommune zum Bau einer kreiseigenen Kita-Gruppe in Humes zu treffen.

In der Sitzung ging es auch um den Zweckverband eGo-Saar. Der wurde 2004 gegründet mit allen saarländischen Kommunen und weiteren Verbänden. „eGo“ steht für digitale Verwaltung. Die Organisationsstruktur blieb seit dieser Zeit unverändert, wie aus den Unterlagen der Kreistagssitzung hervorgeht. Nun steht eine Satzungsänderung an, um Prozesse in dem Zweckverband effektiver und schneller zu machen. Ende vergangenen Jahres hatte der eGo-Saar seine Pläne im Illinger Gemeinderat vorgestellt, nachdem Illingen damit gedroht hatte, aus dem Verband auszutreten (die SZ berichtete). Den Austritt konnten die Verbandsvertreter nach intensiver Diskussion verhindern. Die Kritik betraf im Grunde die Themen, die mit der Satzungsänderung verbessert werden sollen. Das Ziel: Der Verband will eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur aufbauen mit einer schlanken Organisation und beschleunigten Entscheidungsprozessen. In der sich schnell veränderten digitalen Welt soll zudem die Kundenorientierung vorankommen. Will sagen, wenn es Neuerungen gibt, sollen die Online-Bereiche in den Rathäusern nicht hinterherhinken.