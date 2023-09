Kreistag Neunkirchen Kreistag will Jugendförderung nicht von Jobcenter trennen

Die Sparkasse Neunkirchen startet mit dem Landkreis Neunkirchen im Oktober die Förderaktion „Gemeinsam nachhaltig“ zur Unterstützung der Vereine in der Region. Dies erfolgt erneut über die Spenden-Plattform „Meine Helden“, die seitens der Sparkasse bereits seit 2019 aktiv und erfolgreich zur Förderung von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen im Landkreis genutzt wird. Dem hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung (wir haben berichtet) zugestimmt. Es ist geplant, dass seitens der Sparkasse eine Summe von mindestens 50 000 Euro und seitens des Landkreises Neunkirchen 25 000 Euro für regionale Vereine zur Verfügung gestellt werden. Zudem wird der erste Neunkircher Nachhaltigkeits-Award ausgelobt, um besondere „Initiativen für die Zukunft“ zu prämieren. Der Rat regte an, die angedachten 100 Euro Starthilfe für erfolgreich registrierte Vereine zu erhöhen.