Kreistag : Neuer Illinger Bürgerbus wird auf Anfrage fahren

Neunkirchen Der Kreistag Neunkirchen hat sich auf seiner jüngsten Sitzung mit dem Illinger Kerpenexpress beschäftigt, der die Gemeindebuslinien 322/323 bedient. Landrat Sören Meng informierte, dass seit längerem in Illingen der Wunsch bestehe, anstelle des Kerpenexpresses zukünftig auf alternative Bedienungsformen umzusteigen.

Zum 1. September werde in Illingen ein in Eigenregie betriebenes System eingeführt, das den Bürgern eine nachfrageorientierte Beförderung per Voranmeldung ermöglichen soll. Dieses Angebot soll durch ehrenamtliche Helfer gewährleistet werden. Meng führte weiter aus, dass er den Vertretern der Gemeinde Illingen im Juli die Bedenken zu diesem Vorhaben mitteilte. Besonders wenn die Zahl der beförderten Fahrgäste pro Tag 30 übersteigen würde, wäre die Genehmigung dieser Fahrten als Linienverkehr erforderlich, was wiederum das ausschließliche Recht der NVG zur Durchführung der Verkehrsleistung im Landkreis Neunkirchen beschneiden würde.