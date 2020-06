Am 31. Oktober ist Schluss : „Es geht ein Stück Neunkirchen verloren“

Der Kaufhof am Stummplatz in Neunkirchen wird am 31. Oktober zum letzten Mal seine Pforten öffnen. Foto: B&K/Bonenberger/

Neunkirchen Viele Mitarbeiter von Galeria Kaufhof in Neunkirchen sind wegen der Schließung Ende Oktober „am Boden zerstört“. Der Betriebsratschef hätte sich mehr Unterstützung von der Verwaltungsspitze gewünscht.

Von Michael Beer und Mirko Reuther

Parfüm und Beauty-Produkte, Uhren, Schmuck und Sonnenbrillen – im Neunkircher Galeria Kaufhof warten hinter dem Stummplatz-Zugang schön präsentiert Produkte auf Abnehmer. Um die Mittagszeit ist es still im Erdgeschoss. Nur wenige Kunden sind unterwegs. Im hinteren Teil stehen die Leute an drei Kassen. Mit viel Abstand zueinander, so wie es die Pandemie-Regeln verlangen. Dort läuft der Betrieb professionell, das vom Konzern Galeria Karstadt Kaufhof GmbH verkündete Aus für den Neunkircher Standort tragen die Mitarbeiter zumindest nicht nach außen. Zur aktuellen Situation möchte sich die Geschäftsleitung allerdings nicht äußern und verweist auf die Konzern-Zentrale.

Anders Betriebsratschef Bernd Schweig. Die Reaktionen der Mitarbeiter seien so unterschiedlich wie die Menschen selbst – aber „für viele war es ein Schock. Der Großteil der Belegschaft ist schon lange dabei. Die sind jetzt am Boden zerstört“, sagt Schweig am Telefon.

Insbesondere, weil man bis zuletzt berechtigte Hoffnung gehabt habe, dass der Neunkircher Standort vom Sparkurs des Konzerns verschont bleibt. „Die Entwicklung im letzten Jahr war positiv. Es ging aufwärts, die Zahlen wurden besser“, hadert Schweig, der 1978 in jungen Jahren am Standort Neunkirchen anfing. „Ich habe gedacht, ich gehe hier in Rente, das war ein Stück weit mein Lebensmittelpunkt“, sagt der Betriebsratschef, der von seinem „tollen Team“ schwärmt, das am 31. Oktober seinen letzten Arbeitstag im Kaufhof leisten wird. Danach sollen dessen Pforten geschlossen werden. Ab dem 1. November können die Mitarbeiter für ein halbes Jahr in einer Auffanggesellschaft unterkommen, von der sie in andere Jobs vermittelt werden sollen. Schweig muss aber einräumen, dass er in dieser Hinsicht nicht zu optimistisch ist. „Das ist nur meine persönliche Einschätzung, aber im Moment sieht es auf dem Arbeitsmarkt richtig schwierig aus.“ Auch weil die Mehrzahl seiner Mitarbeiter zwar schon lange im Geschäft ist – aber in der Regel noch nicht so alt, dass sie bereits Richtung Rentenalter gehen. „Klar, der eine oder andere ist schon 60 oder älter – aber das Gros ist zwischen 50 und 58 Jahre alt“, sagt er. Dass die Belegschaft oder zumindest Teile von ihr im Konzern verbleiben, beispielsweise nach Saarbrücken wechseln, hält Schweig für „nicht unmöglich – aber schwer“. „Es war ja nicht so, dass es uns in Neunkirchen schlecht ging und dem Rest ging es gut“, sagt er.

Eine Minimalchance sieht er darin, noch einmal auf den Vermieter zuzugehen. Der Konzern hatte im Vorfeld erläutert, dass die Schließung von angemieteten Standorten oft mit den Konditionen zusammenhänge. Schweig gibt aber zu bedenken: „Schon als der letzte Mietvertrag geschlossen wurde, ist der Besitzer uns sehr entgegengekommen.“

„Natürlich“ habe es auch Auswirkungen auf die Attraktivität der Stadt, „wenn da ein vierstöckiger Klotz mitten in Neunkirchen leer steht“, sagt der Betriebsratschef. „Der Kaufhof war hier ein Anker. Dem Saarpark-Center scheint es auch nicht so gut zu gehen. Warum sollten die Menschen in Zukunft noch nach Neunkirchen kommen?“, fragt Schweig, der sich mehr Unterstützung aus der Politik gewünscht hätte. „Bürgermeister in anderen Städten waren positiver, haben mehr Optimismus verbreitet“, findet Schweig. Auch die Mitarbeiter seien „sehr verärgert“ gewesen.

Sebastian Thul, Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes, spricht von einem „tiefen Einschnitt“. „Damit verlieren wir ein Herzstück der Innenstadt, denn das Kaufhaus war über Jahrzehnte hinweg mehr als nur ein Ort der Versorgung.“ Er erwartet nicht nur eine Einbindung der Gewerkschaft bei der Planung der weiteren Schritte, sondern auch einen vernünftigen Umgang mit der Immobilie, damit diese nicht zum dauerhaften Sanierungsfall und zum Problem für die umliegenden Geschäfte und Gaststätten wird.

Der Landtagsabgeordnete Ralf Georgi (Die Linke) aus dem Wahlkreis Neunkirchen sagt: „Der Abbau in Neunkirchen setzt sich fort. Das ist bedauerlich. Für die betroffenen Beschäftigten muss es jetzt neue Perspektiven geben.“ Georgi fordert „nach der Corona-Krise einen regelrechten Wiederaufbau, der neue Chancen für die Menschen in Neunkirchen schafft. Und die Bundesregierung muss die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen im Einzelhandel erleichtern, um die Beschäftigten zu schützen.“ Es müsse aber auch grundsätzlich „etwas gegen die Verödung der Innenstädte getan werden, denn nicht alle können oder wollen nur bei Amazon und Co. kaufen.“

Die Auslagen und Ständer sind auch in den oberen beiden Stockwerken üppig befüllt. Ruhige Musik. Ein paar Menschen schlendern an Tischen vorbei, schauen hier und dort nach den Angeboten. Mal vorbeigeschaut haben auch Renate und Gerhard Müller, 72 und 76 Jahre alt. „Die Jugend bestellt im Internet“, sagt die Rentnerin draußen auf dem Stummplatz, so ein Kaufhaus sei eine aussterbende Rasse. Das Ehepaar wohnt in Saarbrücken, wollte an diesem Tag aber mal in Neunkirchen vorbeischauen. „Die Internet-Kauferei“, sagt Gerhard Müller, „tut mir im Herzen weh.“ Für ihn sei das Einkaufen ein Erlebnis. Er hofft, dass die beiden Konzern-Standorte in Saarbrücken noch möglichst lange offen bleiben. In der Sanierungsrunde sind sie verschont geblieben (die SZ berichtete). Nicht einmal, weil er die beiden großen Warenhäuser für seine eigenen Besorgungen bräuchte, sondern aus städtebaulicher Sicht. „Sonst ist dort tote Hose.“ Sowieso finde er das Angebot ein wenig „altbacken“, das die Warenhauskette biete. Während die beiden Rentner aus Saarbrücken gerne über das Kaufhaus im Speziellen und das Einkaufen heute im Allgemeinen sprechen, hat Michael Klein aus Heinitz nicht viel Zeit. Aber der 56-Jährige sagt, nachdem er vor der Tür des Warenhauses die Maske vom Gesicht genommen hat: „Ich finde es nicht gut, dass der Kaufhof zumacht.“ Er selbst sei kein Netzkäufer. Was aus dem Standort mitten in der City wird? „Da ist die Stadt gefordert.“