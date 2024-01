Mit Erinnerungen an die vergangenen 50 Jahren Junger Chor wird 50: „Die Musik soll im Mittelpunkt stehen“

Mit einem schönen und stimmungsvollen Konzert in der Pfarrkirche Herz-Jesu in Münchwies hat der Junge Chor Da Capo am Sonntag sein Goldjubiläum angemessen gefeiert. Zwar mit etwas Verspätung, denn der 50. Geburtstag war schon im vergangenen Jahr (die SZ hat berichtet), aber mit einem abwechslungsreichen Programm und mit ganz vielen Gästen. „Da Capo – auf die nächsten 50 Jahre“ hatte der Münchwieser Chor sein Konzert überschrieben und damit zugleich angedeutet, dass auch nach einem halben Jahrhundert noch viel Lust am Singen da ist. Und wenn man 50 erfolgreiche Jahre hinter sich hat, dann darf man sich durchaus auch selbst beglückwünschen.