Lebensberatung Neunkirchen : Ein wichtiger Ratgeber für Hilfesuchende

Neunkirchen Trennung, Scheidung, Depressionen, Verluste – die Lebensberatung Neunkirchen ist bei vielen Lebenslagen Ansprechpartner.

(red) 1074 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben im vergangenen Jahr das Angebot der Lebensberatung Neunkirchen des Bistums Trier in Anspruch genommen. 151 mehr als im Jahr 2018, wie die Beratungsstelle mitteilt. 638 weitere Personen nahmen an Elternkursen, offenen Sprechstunden oder Weiterbildungen der Lebensberatung teil, das weist der Jahresbericht 2019 aus.

Die wichtigsten Themen bei den Kindern und Jugendlichen waren: Trennung und Scheidung der Eltern, Partnerschaftskonflikte, psychische Erkrankungen eines Elternteils, Erschöpfung und Überlastung sowie Probleme durch inkonsequentes Erziehungsverhalten. 42 Prozent aller beratenen Kinder und Jugendlichen lebten nicht in ihrer Ursprungsfamilie. Die Erwachsenen kamen am häufigsten mit folgenden Themen in die Beratung: Belastung durch traumatische Erlebnisse, Depression, kritische Lebensereignisse und Verlusterlebnisse, Kommunikationsprobleme sowie Probleme durch Ängste und Zwänge. Die durchschnittliche Beratungsdauer für einen abgeschlossenen Fall lag bei etwas mehr als sieben Stunden. 2018 waren es etwa acht Stunden pro Fall.

Das Fachberatungsteam um Diplom-Soziologe Martin Ludwig, dem Leiter der Lebensberatung, hat auch im vergangenen Jahr regelmäßig zusätzliche Sprechstunden in der Ottweiler Kindertagesstätte Lehbesch und im Neunkircher „Momentum“ angeboten. Hier bestehe die Möglichkeit, sich ohne Terminvereinbarung beraten zu lassen. Zusätzlich zum normalen Beratungsangebot bietet das Beratungsteam Mediation als Verfahren zur Konfliktregelung bei Familien- und Partnerschaftsproblemen an. Für Fachkräfte der Jugendhilfe sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im medizinischen Dienst oder in Bildungseinrichtungen wird eine fachliche Beratung bei der Einschätzung von Kindeswohlgefährdung angeboten. Für traumatisierte Flüchtlinge bietet das Team eine Erststabilisierung an. Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit werden durch Weiterbildung und Supervision unterstützt. Das Angebot in der Flüchtlingsarbeit erfolgt zusätzlich zum Regelangebot und wird durch das Bistum Trier extra finanziert.