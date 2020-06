Beliebter Fantasy- und Rollenspiel-Konvent : Knapp am Gold vorbei geschrammt: Fark holt europaweit Silber

Diese beiden bezaubernden Steampunkt-Damen waren vergangenes Jahr zu Gast bei der Fark. Ob sie der Veranstaltung wohl auch ihre Stimme gaben? Im kommenden Jahr jedenfalls können sie sich bei erweitertem Programm hier wieder amüsieren. Foto: Jörg Jacobi

Neunkirchen Mittlerweile ist es ja nun schon wieder zwei, drei Wochen her. Aber das kann den Erfolg nicht schmälern. Zwischenzeitlich war der Vater des Erfolges auch erst einmal mit seinem jüngsten Kind beschäftigt, der ausgesprochen erfolgreichen virtuellen Buchmesse (wir berichteten). Doch nun ist wieder ein bisschen Luft, um sich über die großen Erfolge eines anderen Lieblingskindes zu freuen: den Fantasy- und Rollenspiel-Konvent, die Fark.

Die findet zwar erst wieder im kommenden Jahr statt, hat aber in diesem für viel Furore gesorgt. Beim Portal Messhunter hatte die Messe bereits bundesweit den zweiten Platz ergattert. Das war super und bedeutete zum Vorjahr eine Verbesserung von Bronze auf Silber, konnte aber tatsächlich noch getoppt werden. Auch europaweit nämlich schaffte es der Konvent auf Platz zwei. Bei den Europäischen Celtcast Awards kam die Veranstaltung des Vereins Fit4Charity mit Benjamin Kiehn an der Spitze wieder auf die Silber-Position.

„Kurz nachdem wir den zweiten Platz bei Messehunter geschafft hatten, war klar, dass wir zu einer Awardshow nach Holland eingeladen sind. Das war verrückt“, sagt Kiehn der SZ. Nominiert war die Fark in der Kategorie L, „der Königsklasse“, Bestes Festival in Europa. „Das bedeutet nominiert zu sein unter über 200 Festivals der Fantasie in ganz Europa und dort allein durch die Nominierung zu jenen zu gehören, die per Besuchervoting einen Abstimmungsplatz bekommen haben“, erläutert Kiehn. Kategorie L, das heißt Festivals mit mehr als 10 000 Besuchern. Kein Ding für die Fark, die im vergangenen Jahr auf dem Gelände rund um die Wassergärten in Reden 55 000 Besucher hatte. Die Nominierung bedeutete für die Fit4Charity-Leute: Fanbase aktivieren. Das gelang mühelos – über 10 000 Menschen gaben der Fark die Stimme.

Der Abend der Preisverleihung kam, Kiehn und seine Leute waren gespannt wie nix. Insgesamt waren vier Festivals für den Award nominiert: Das deutsche Festival Medieval, ein Mittelalter-Festival, das wieder vom 4. bis 6. September in Selb in Bayern stattfindet, das niederländische Castlefest , zu besuchen vom 5. bis 8. August nächsten Jahres in Lisse, die britischen Fantasy Nights und die saarländische Fark. Wie meist bei solchen Nominierungen ging es rückwärts. Auf einmal waren nur noch zwei Festivals übrig: Die Fark und das Castlefest – beide mit über 10 000 Votes. Dann wurde es leider ganz knapp: Mit nur 83 Stimmen Vorsprung schnappten die Niederländer den ersten Platz.

„Platz zwei in Europa ist aber trotzdem ein absoluter Ritterschlag für das Fantasy-Festival im Saarland“, sagt Kiehn. „Wir waren überglücklich jetzt bereits die zweite Auszeichnung ins Saarland zu holen, und dazu noch eine Silbermedaille in einer Europameisterschaft. Das ist sehr viel Balsam für die Seele und zeigt, welche Strahlkraft die Fark hat.“

Fürs kommende Jahr – 27. bis 29. August – soll die Fark noch weiter ausgebaut werden. Einige richtig große Acts werden für die Musik sorgen, die ersten Künstler sind gebucht. Zu ihnen gehören beispielsweise Anima Serpentis, Tales of Nebelhymne, Grave Digger, Manowar the Tribute, Les Enfants du Feu, Rotten Raptors und viele mehr. Ganz groß wird das Thema Piraten gehandelt, die in den Wassergärten ihr Quartier haben werden. Und mit einer ganzen Armee von Elfen hat Kiehn sich auch schon getroffen. „Es wird einfach schön und für mich hat die Fark 2021 begonnen.“ Appetit-Happen gibt es online.