Neunkirchen : Demenzprävention in der Gebläsehalle

Neunkirchen Prof. Dr. Tobias Hartmann, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Demenzprävention an der Universität des Saarlandes und Koordinator der europäischen Forschungsnetzwerke LipiDiet und LipiD ist am Freitag, 20. September, beim Informationstag für Ältere und Menschen mit Behinderungen in der Gebläsehalle Neunkirchen zu Gast.

Er berichtet über den Stand der Forschung hinsichtlich Therapien zur Prävention und frühzeitigen Behandlung bei Alzheimer. Sein Vortrag beginnt um 16 Uhr.