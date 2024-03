Dekoration zu Ostern Weihnachten ist das neue Ostern

Man kann. Aber man muss natürlich nicht jeden Trend mitmachen. Denn der Zeitgeist geht manchmal seltsame Wege. So auch in Sachen Frühjahrs- und Osterfloristik anno 2024. „Schwarz ist dieses Jahr sehr modern“, sagt Anna Rajczyk, „am besten in Kombination mit Gold“. Ihr selbst gefällt das eher wenig. Doch es gibt noch einen anderen Trend. Einen, den die gelernte Floristin, die aus Russland stammt, nur zu gern aufgreift: „Naturmaterialien.“ Moos, Holzscheiben, Äste, Feder, Kork – alles, was aus der Natur kommt, wird am besten unbehandelt verwendet, „ohne Schnickschnack“. Kombiniert mit frischen Blumen und Pflanzen sorgen Holz und Co. für eine heimelige Wohlfühlatmosphäre. Wie es geht, zeigt die Fachfrau in ihrer Blumen Oase in der Süduferstraße. Dort hat Anna Rajczyk je einen Stengel des lilablühenden Kugellauchs in große dekorative Glasvasen mit blauem Wasser drapiert. Dazu lila Anemonen, bemooste Zweige und weißer Prärieenzian (Lisianthus), den letzten Schliff gibt filigraner Farn, zart lila eingefärbt. „Schön sehen auch Pfauenfeder aus.“