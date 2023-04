Dehner Gartenmarkt eröffnet in Neunkirchen Dehner eröffnet in Neunkirchen seinen vierten Gartenmarkt

Neunkirchen · Immer wieder halten Autos auf dem Parkplatz des neuen Gartenmarktes Dehner an der Westspange in Neunkirchen. Die potenziellen Kunden sind allerdings einen Tag zu früh dran. Die Neueröffnung wird auf den Plakaten rund um das Gebäude angekündigt: Am 20. April um 8 Uhr geht es los.

19.04.2023, 17:56 Uhr

Jörg Schielke (von links) und Standortleiter Jens Reinhard am Tag vor der Eröffnung des Dehner Gartenmarktes in Neunkirchen. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel

Drinnen laufen derweil die letzten Arbeiten: Die Ware ist ausgeräumt, die Preisschilder sind befestigt und die Tiere – Zierfische, Ziervögel und Kleinnager – sind samt umfangreichem Zubehör eingezogen.