Neunkirchen Nur Sophie ist weiterhin sehr beliebt

Sie ist ja quasi eine Wissenschaft für sich, die Wahl des Vornamens fürs eigene Kind. Und jede Generation hat so ihre Favoriten. Eine Sandra, einen Thomas, eine Sabine und einen Andreas dürfte wohl jeder kennen, und viele davon sind so zwischen 40 und 50. Auch eine Emma und einen Theo kennen viele, allerdings können die so um die 90 oder auch neun Jahre sein, denn alte Namen sind längst schwer angesagt. Gut möglich also, dass irgendwann auch wieder Helmuts, Bertholds, Inges und Sylvias eingeschult werden. Im Kreis Neunkirchen wird das aber in den kommenden Jahren, wenn überhaupt, äußerst selten der Fall sein, wie die Statistik des Standesamtes Neunkirchen im Beurkundungsjahr 2023 zeigt.