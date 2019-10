Neunkirchen Bis 2. November feiert das Neunkircher Saarpark-Center 30. Geburtstag. Der Auftakt war nicht nur süß, sondern auch geschichtsträchtig.

Das Neunkircher Saarpark-Center startet an diesem Donnerstagmorgen in eine 15-tägige Geburtstagsparty. 30 Jahre hat die Einkaufsmeile jetzt auf dem Buckel. Dieser Geburtstag soll groß gefeiert werden, erläutert Center-Managerin Keller auf der Bühne. Ob „Gutscheine fangen im Konfetti-Regen“, Kinderschminken für Halloween, Gewinnspiel, verkaufsoffener Sonntag am 27. Oktober oder Shoppen bis Mitternacht am Samstag, 2. November, – das Center geht seinen runden Geburtstag mit vielen Aktionen an. 11 Uhr am Donnerstagmorgen ist zwar nicht die Zeit, in der es im Center brummt, aber es finden sich doch gut 100 Schaulustige vor der Bühne im Herzen der Anlage ein. Managerin Keller lässt die aktuellen Leerstände in ihrer Begrüßung nicht unerwähnt. Seit Schröder mit seiner Wurst- und Fleischtheke inklusive Bewirtung direkt am Entree weg ist, fehlt es dort an Leben. Dem Center gehe es sehr gut, bekräftigt die Leiterin indes, Renovierungen und Modernisierungen laufen derzeit, neue Geschäfte werden kommen. Neunkirchens OB Aumann erklärt, es sei ihm ein besonderes Anliegen, zu dem „runden Jubiläum“ (ein wirkliches Jubiläum mit 25, 50 oder weiteren 25er-Sprüngen sei es ja nunmal nicht) zu gratulieren. Mittlerweile wachse bereits die zweite Generation Neunkircher mit dem Saarpark-Center auf, es sei eine Selbstverständlichkeit in der Stadt geworden. Mit all seinen Angeboten biete es auch dem wachsenden Online-Handel die Stirn und locke täglich um die 30 000 Besucher. Bei vielen Aktionen mit und in der Stadt wie City-Sommer, Stadtfest, Weinlounge oder Saarland-Trofeo sei das Center dabei und oft im Mittelpunkt. Den freundlichen Worten für das Geburtstagskind schließt sich Landrat Sören Meng an. Er geht zurück auf die frühen 80er Jahre, als in der Hüttenstadt die Öfen ausgingen und sich Hoffnungslosigkeit in Neunkirchen breit gemacht habe. „Mit dem Entstehen des Saarpark-Centers“, sagt Meng, „gab es ein erlebbares Zeichen des Strukturwandels.“ Er erinnert an die ehemaligen Oberbürgermeister Peter Neuber und Friedrich Decker und den Mut des Center-Betreibers „ECE Projektmanagement“, der entgegen des damaligen Trends nicht auf der grünen Wiese, sondern in der City gebaut habe. Und Meng erinnert auch an den kürzlich verstorbenen Neunkircher SZ-Redakteur Gerd Meiser, der damals, 1989, geschrieben hatte: „Neunkirchens neues Antlitz beeindruckte die Besucher. Die Stadt hat wieder Farbe im Gesicht.“