Noch Ideen für ein festliches Menü zum Fest gesucht? Von Apfelrotkohl bis Zimtparfait - so schmeckt Weihnachten

Pia Feld verwöhnt ihre Lieben an Weihnachten immer mit einem Fünf-Gänge-Menü: „Wir starten mit Lemon-Sour-Cream mit Pfiff. Dazu gibt es selbstgebackene Quark-Haferbrötchen. Der zweite Gang folgt mit einer pikanten Kokos-Creme-Suppe mit einem Hauch von Orangen. Beim dritten Gang genießen wir einen Wintersalat mit Rucola und Endivien “, so die Köchin, die sich jetzt schon auf das Festtagsmenü freut. Nach diesen tollen Vorspeisen serviert sie beim Hauptgang einen butterzarten Burgunder-Rinderbraten mit ganz viel selbst gemachter Soße, Salzkartoffeln und Apfelrotkraut mit Preiselbeergelee. Zum Dessert gibt es traditionell ein Rezept aus Omas Kochbuch. Dazu werden Weihnachtsplätzchen mit und ohne Schokolade in einer Glasschale abwechselnd geschichtet und mit Vanillepudding bedeckt. Das Ganze bereitet Pia Feld schon am Tag zuvor vor.