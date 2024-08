Erstklässler starten in Neunkirchen in neuen Lebensabschnitt Glasfaser, PV-Anlagen und renovierte Klassenräume – das hat sich bei den Grundschulen im Kreis getan

An diesem Wochenende können Familien noch einmal ausschlafen, bevor es Montag heißt: „Die Schule hat begonnen.“ Viele pochende Herzen wird es dabei sicher in den Grundschulen des Kreises geben. Die SZ hat sich einmal umgehört, wie viele Kinder in den Kreiskommunen voraussichtlich eingeschult werden, und was in den Ferien an den Schulen passiert ist.