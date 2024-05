„Dance 4 Fans“ Tanz-Talente aus ganz Deutschland kommen nach Neunkirchen

Am Samstag, 11. Mai, kämpfen die jungen Talente im Alter zwischen ungefähr sieben und 29 Jahren ab 8 Uhr um den Titel „Deutscher Meister 2024“ in ihrer Kategorie und Altersklasse. An diesem internationalen Contest dürfen nur die jeweils Bestplatzierten der jeweiligen Klassen teilnehmen. Auch dieses Mal sind saarländische Tänzer am Start: Das nach der Pandemie neu gegründete 18-köpfige Kinder-Tanzteam „Little Sunnies“ der Saarbrücker „ADTV“-Tanzschule vertritt das Saarland bei der Deutschen Meisterschaft „Dance 4 Fans“.