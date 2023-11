„Dance 4 Fans“-EM in Neunkirchen Asiatischer Superstar Trong kehrt ins Saarland zurück

Vom Tanz-Talent zum gefeierten Superstar in Asien: „Dance 4 Fans war meine allererste große Bühne. Alles was ich heute kann, habe ich hier gelernt“, blickte Trong zurück. Im Alter zwischen sieben und 14 Jahre habe er so getanzt, wie die Stars in den Videoclips. „Meine letzte EM war 2005 in Saarbrücken“, erinnerte sich Trong. Damals habe er den zweiten Platz bei den Junioren erzielt.