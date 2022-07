Kutscherhaus-Verein Neunkirchen : Crime History Walk: Wer löst den Mordfall auf dem Hüttenweg?

Neunkirchen Der Vorarbeiter des Neunkircher Hüttenwerks Alfred Köhler wird in einer ruhigen Julinacht im Jahr 1812 ermordet und fünf Personen aus seinem näheren Umfeld kommen als Verdächtige in Frage. Doch wer hat ein Alibi für die Mordzeit?

Und wer hatte einen Grund, dem Vorarbeiter nach dem Leben zu trachten? Dies und noch viel mehr sollen die Teilnehmer des ersten „Crime History Walk“ des Kutscherhauses in Neunkirchen herausfinden! Die „zwei Neuen“ im Kutscherhaus Ida Jacobi (Kulturwissenschaftlerin) und Sibille Sandmayer (Theaterpädagogin) schicken ihre Spielerinnen und Spieler auf einen Live-Krimi entlang des Hüttenweges. Angefangen in der Reithalle, wo die Spieler um Hilfe wegen eines kürzlich passierten Mordfalls gebeten werden, geht es für die Besucher zu fünf Stationen. Dort warten unterschiedliche Charaktere, dargestellt von Schauspielern des Theatervereins Spieltrieb, die ihre Geschichte erzählen und natürlich versuchen, die Spieler von ihrer Unschuld zu überzeugen. Gespielt wird in Teams mit sechs Spielern, die sich als Team anmelden können oder vor Ort zu einem Team zusammengestellt werden. Los geht es am Freitag, 22. Juli, um 21.30 Uhr in der Reithalle. Eine zweite Möglichkeit speziell für Familien gibt es am Sonntag, 24. Juli um 14.30 Uhr. Geeignet für alle Spieler ab 12 Jahren. Das Team des Kutscherhauses ist sehr aktiv damit beschäftigt, die Neunkircher Innenstadt mit Mitmachangeboten im Bereich Kultur zu beleben. Die niederschwelligen und kostenlosen Angebote sollen vor allem auch die Menschen erreichen, die sonst keine Möglichkeit der Teilhabe haben. Daher ist auch die Teilnahme an diesem Event kostenlos, alle Mitspieler müssen sich aber anmelden unter E-Mail info@lightup-nk.de.