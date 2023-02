Ankündigung : Howdy! – Packt die Cowboystiefel aus . . .

Rosie und ihre Dandies bilden das Zentrum von New Hazel. Foto: Marcel Gallé

Neunkirchen Das Countrymusical „Welcome to New Hazel“ des Theatervereins Spieltrieb feiert Premiere in der Gebläsehalle in Neunkirchen.

Der Theaterverein Spieltrieb präsentiert in Kooperation mit der Tanzmanufaktur und dem Gunni Mahling-Showensemble seine Großproduktion „Welcome to New Hazel“ in Neunkirchen und Kusel. Das Country-Musical aus der Feder von Sibille Sandmayer, mit Musik von Jennie Kloos und Julian Rolinger, wird ein Feuerwerk der Comedy, wie der Theaterverein ankündigt.

Inspiriert durch eine fixe Idee ihrer Freundin Victoria Ohlmann erschuf Theaterpädagogin Sibille Sandmayer ein neues Stück in einem Genre, das bisher noch kein Musical in dieser Art angetastet hat: die Countrymusic.

Info Tickets gibt es im Vorverkauf Aufgeführt wird das Musical am 25. und 26. März in der Gebläsehalle Neunkirchen und am 1. und 2. April in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Tickets gibt es unter www.ticket-regional.de und deren Vorverkaufsstellen.

Musical und Country, passt das zusammen? Aber natürlich. Zusammen mit den Komponisten Jennie Kloos und Julian Rolinger wurden diese beiden Musikgenres vereint und zu einem neuartigen Musical zusammengemischt. Für eine Großproduktion dieser Art suchte sich der Theaterverein dann starke Partner und arbeitet nun mit dem Gunni Mahling-Showensemble und der Tanzmanufaktur in Limbach zusammen.

Gunni Mahling zeigt sich für die Produktion und Arrangements der neu komponierten Songs verantwortlich und Carolin Himmel, Tanzlehrerin aus der Tanzmanufaktur übernahm die Choreografie. Das Stück spielt in der fiktiven Kleinstadt „New Hazel“, irgendwo in Texas.

In diesem urigen Örtchen werden die Traditionen des alten Texas und seiner Cowboys noch aufrechterhalten, womit aber nicht alle Einwohner unbedingt einverstanden sind. Sheriff Montgomery, der von seinen Mitbürgern gleichermaßen gefürchtet und geliebt wird, sorgt in der Gemeinde für Recht und Ordnung. Doch diese Ordnung wird einmal im Jahr gefährdet, wenn das große Rodeo-Festival in New Hazel stattfindet. Vier Tage lang fallen die Touristen in das kleine Städtchen ein, trinken Whisky in Rosie’s Bar, bejubeln die Rodeokämpfe und bestaunen die alljährliche Parade.

Rosie MacKenzie und ihre Dandies (Anheizerinnen beim Rodeo und Kellnerinnen im Rosie Blue) lieben dieses Festival und staunen nicht schlecht, als ein Junggesellinnenabschied in der Stadt eintrifft. Sadie Williams und ihre Freundinnen aus New York stellen das Leben der New Hazel Einwohner innerhalb weniger Stunden auf den Kopf und verdrehen ein paar Cowboys gehörig die Köpfe.