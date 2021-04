Pandemie im Kreis Neunkirchen : Corona-Fall in Seniorenresidenz

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Neunkirchen Neun weitere Covid-19-Fälle hat das Kreisgesundheitsamt am Montag, 19. April, gemeldet. Acht in Neunkirchen und einen weiteren in Eppelborn. Von den 4645 Erkrankten können 4068 Personen (plus 114) als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen.