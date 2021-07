Corona-Zahlen in Neunkirchen am 13. Juli 2021 : Zwei neue Tote nach Corona

Seit Ausbruch der Pandemie gibt es bis heute insgesamt 5457 Coronainfektionen im Kreis Neunkirchen. Foto: dpa/Britta Pedersen

Neunkirchen Der Kreis Neunkirchen hat am Montag, 13. Juli, zwei neue Tote im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gemeldet. Gleichzeitig gab es am Montag keine neuen Infektionen, so dass es bei aktuell 18 im Kreis Neunkirchen bleibt. Am Montag gab es niemanden, der seine Quarantäne verlassen durfte.