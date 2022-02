Corona im Landkreis Neunkirchen : Inzidenzwert im Kreis Neunkirchen bei 1224

Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Kreis Neunkirchen Für Dienstag, 8. Februar, meldet der Landkreis Neunkirchen 385 weitere Covid-19-Fälle. In Eppelborn 52, in Illingen 41, in Merchweiler 17, in Neunkirchen 128, in Ottweiler 44, in Schiffweiler 61, in Spiesen-Elversberg 42. Insgesamt wurden 14 452 positive Covid-19-Fälle gezählt.