Corona-Pandemie : Corona: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis

Neunkirchen Zwei weitere mit dem Corona-Virus infizierte Menschen im Landkreis Neunkirchen sind gestorben. Das meldet die Kreisverwaltung am Donnerstagabend.

Zwei weitere mit dem Corona-Virus infizierte Menschen im Landkreis Neunkirchen sind gestorben. Das meldet die Kreisverwaltung am Donnerstagabend. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer aus der Re-

gion auf zehn. Am Donnerstag sind laut Kreisverwaltung keine Neu-Erkrankten hinzugekommen. Damit beträgt die Gesamtzahl der erkrankten Personen im Landkreis Neunkirchen weiterhin 260. Von den bisherigen insgesamt 260 Erkrankten können 249 Personen als geheilt betrachtet werden, da sie aus der Quarantäne entlassen wurden. Somit ist Stand Donnerstag, 4. Juni, nur noch eine Person in der Gemeinde Schiffweiler mit dem Coronavirus infiziert. In der Stadt Neunkirchen und Ottweiler sowie in den Gemeinden Eppelborn, Illingen, Merchweiler und Spiesen-Elversberg gibt es keine erkrankten Personen mehr.