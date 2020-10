Pandemie im Kreis Neunkirchen : Zahl der Covid-19-Fälle steigt weiter an

Kreis Neunkirchen 15 neue Fälle meldet der Kreis an diesem Dienstag.

Keine Beruhigung bei den Neuansteckungen mit dem Corona-Virus: Der Kreis Neunkirchen meldet am Dienstagabend 15 neue Fälle. Mit sechs kommen mehr als die Hälfte der nun gemeldeten Neuinfektionen aus der Kreisstadt Neunkirchen. Vier weitere gab es demnach in Illingen, jeweils zwei in Merchweiler und Ottweiler, einer in Schiffweiler. Somit sind Stand Dienstag 172 Personen im Landkreis Neunkirchen derzeit mit dem Corona-Virus infiziert.