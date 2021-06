Pandemie im Kreis Neunkirchen : Ärzte bieten einen Sonderimpf-Termin

Foto: Christoph Schmidt/dpa Foto: dpa/Christoph Schmidt

Ottweiler/Neunkirchen Das Impfen soll schnellstmöglich vorankommen. Am Sonntag, 20. Juni, findet in Ottweiler eine Sonderimpfaktion mit dem Impfstoff von „AstraZeneca“ statt. Das teilt der Kreis mit. Personen ab 18 Jahren können sich dabei ohne eine vorherige Terminvereinbarung zwischen 10 und 20 Uhr in der Seminarsporthalle impfen lassen.