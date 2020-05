Neunkirchen : Corona: Zahl der Infektionen sinkt im Kreis weiter

Coronaviren (gelb) an einer menschlichen Zelle (grün). Die Zahl der Infizierten geht im Kreis Neunkirchen immer weiter zurück. Foto: dpa/Niaid

Kreis Neunkirchen Der positive Trend hält an: Die täglichen Veröffentlichungen des Landkreises zur Zahl der Corona-Fälle zeigt wenig Veränderungen, die Zahl der Geheilten steigt. In dieser Woche gab es mehrere Tage hintereinander keine neuen bekannten Infektionen. Der Mittwochsüberblick zu den sieben Städten und Gemeinden im Kreis weist binnen einer Woche noch zwei neue Fälle in Neunkirchen und drei neue Fälle in Schiffweiler aus.

Alle anderen Kommunen haben in der Zeit keinen offiziell bestätigten neuen Infizierten. In den Gemeinden Merchweiler und der Stadt Ottweiler gab es zuletzt keine erkrankten Personen mehr. Landrat Sören Meng: „Glücklicherweise gibt es seit einigen Tagen kaum noch Neuinfektionen im Landkreis Neunkirchen. Das ist der Verdienst der Menschen in unserer Region, die sich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. Langsam nähern wir uns dem Normalmodus, allerdings mit weiteren, wichtigen Beschränkungen. Diese Situation darf nicht zur Sorglosigkeit führen.“