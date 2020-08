Corona-Hilfe : „Meine Helden“ sammelt für Vereine

Foto: Michael Beer

Neunkirchen Sparkasse Neunkirchen startet mit ihrer Stiftergemeinschaft und der Bürger-Stiftung des Kreises Neunkirchen neue Aktion als Corona-Hilfe.

Die Sparkasse Neunkirchen hat mit ihrer Stiftergemeinschaft und dem Landkreis Neunkirchen mit seiner Stiftung für Bürger im Landkreis Neukirchen die Spenden-Aktion „Corona-Hilfe für gemeinnützige Vereine“ gestartet. Dazu werden insgesamt bis zu 100 000 Euro an Spenden für gemeinnützige Vereine in der Region bereitgestellt. Davon sind jetzt 50 000 Euro Soforthilfen bereits ausgezahlt: 100 Vereine aus der Region dürfen sich schon über jeweils 500 Euro freuen und bitten darüber hinaus um weitere Privatspenden. Die Sparkasse und der Landkreis Neunkirchen rufen alle engagierte und interessierte Menschen auf, die Vereine über das Spendenportal www.meine-helden-sparkasse.de mit einer Spende zu unterstützen. Jede Spende kommt in voller Höhe beim Empfänger an. Das teilt das Bankhaus mit.

Die Corona-Pandemie hat spürbare Auswirkungen auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens in Deutschland - auch für die Vereine in der Region. Es fehlen beispielsweise wichtige Einnahmen aus Dorf- oder Stadtfesten, Vereinsfeste entfallen, Clubheime müssen geschlossen bleiben, Wettkämpfe, Konzerte oder Versammlungen finden nicht wie gewohnt statt.

Unter dem Motto „Gemeinsam da durch“ unterstreicht die Sparkasse Neunkirchen ihr gesellschaftliches Engagement. Dabei stellt sie mit ihrer Stiftergemeinschaft gemeinsam mit der Stiftung für Bürger im Landkreis Neunkirchen insgesamt bis zu 100 000 Euro für gemeinnützige Vereine zur Verfügung, die nachweislich aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Markus Groß, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neunkirchen: „In diesen schweren Zeiten müssen wir alle zusammenhalten und Solidarität zeigen. Wir als Sparkasse Neunkirchen übernehmen Verantwortung und starten unsere Aktion ,Corona-Hilfe für Vereine’ über unsere Spendenplattform www.meine-helden-sparkasse.de. Viele kennen unsere Plattform bereits aus dem vergangenen Jahr, als wir darüber anlässlich des 150-jährigen Bestehens unserer Sparkasse insgesamt 200 000 Euro für gemeinnützige Projekte in der Region bereitgestellt hatten.“ Die Sparkasse setze jetzt erneut ein Zeichen. Die Nachfrage habe die Erwartungen übertroffen. Der Vorstandschef: „Nach knapp drei Wochen ist der Fördertopf für die Soforthilfe in Höhe von 50 000 Euro bereits verteilt. 100 Vereine haben die Chance genutzt, die Soforthilfe in Höhe von 500 Euro zu erhalten. Wir hoffen, dass jetzt viele Menschen unserem Beispiel folgen und den Vereinen über die Plattform eine Spende geben.“

Die Vereine haben jetzt darüber hinaus die Möglichkeit, über die Online-Plattform „Meine Helden“ weitere Spenden aktiv einzuwerben. Spenden sind bequem und sicher per paydirekt oder giropay möglich. Die Sparkasse bietet so den Vereinen der Region auf einfache und kostenfreie Weise die Chance für Crowdfunding. Landrat Sören Meng unterstützt die Initiative der Sparkasse. „Die Vereine und die vielen Menschen, die sich darin ehrenamtlich engagieren, sind die wahren Helden in unserer Region, da sie mit Herzblut dazu beitragen, dass unsere Region so lebens- und liebenswert bleibt. Als Landrat freue ich mich natürlich sehr, dass die Sparkasse diese tolle Aktion zur Unterstützung des Ehrenamtes in Zeiten der Corona-Pandemie gestartet hat“, so Landrat Meng.