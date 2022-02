Corona aktuell im Landkreis Neunkirchen : 308 neue Corona-Fälle im Kreis

Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Neunkirchen Am Dienstag, 22. Februar, meldet der Landkreis Neunkirchen 308 weitere Covid-19-Fälle, in Eppelborn 41, in Illingen 38, Merchweiler 19, Neunkirchen 103, Ottweiler 36, Schiffweiler 34, Spiesen-Elversberg 37. Insgesamt wurden 18 172 positive Covid-19-Fälle gezählt.