Corona aktuell im Landkreis Neunkirchen : 366 weitere Corona-Fälle im Landkreis

Kreis Neunkirchen 366 neue Corona-Fälle meldet der Landkreis Neunkirchen für das vergangene Wochenende (252 Samstag, 114 Sonntag). In Eppelborn plus 42, in Illingen plus 61, in Merchweiler 25, in Neunkirchen 130, in Ottweiler 37, in Schiffweiler 39, in Spiesen-Elversberg 32. Insgesamt wurden damit 17 727 positive Covid-19-Fälle gezählt.

Davon können 11 217 Personen als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen. Insgesamt gibt es 158 Covid-19-Todesfälle.