Corona aktuell im Kreis Neunkirchen : 290 neue Corona-Fälle im Landkreis

Kreis Neunkirchen Am Freitag, 18. Februar, meldet der Kreis Neunkirchen 290 weitere Covid-19-Fälle: Eppelborn 45, Illingen 44, Merchweiler 11, Neunkirchen 84, Ottweiler 41, Schiffweiler 40, Spiesen-Elversberg 25). Insgesamt wurden 17 361 positive Covid-19-Fälle gezählt, davon können 11 217 Personen als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen.

Insgesamt gab es 158 Todesfälle. Aktuell sind 6004 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert, 738 in Eppelborn, 729 in Illingen, 445 in Merchweiler, 2060 in Neunkirchen, 644 in Ottweiler, 823 in Schiffweiler, 565 in Spiesen-Elversberg. Der Inzidenzwert liegt bei 1502 (Vortag: 1534).