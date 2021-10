Kreis Neunkirchen : Neun weitere Corona-Fälle im Kreis Neunkirchen gemeldet

Kreis Neunkirchen Für Mittwoch, 6. Oktober, meldet der Kreis 9 weitere positiv auf Covid-19 Getestete, sieben in Neunkirchen, 1 in Schiffweiler, 1 in Ottweiler. Von den insgesamt 6193 Erkrankten können 5806 Personen als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen.

Derzeit sind 268 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert, 25 in Eppelborn, 5 in Illingen, 10 in Merchweiler, 155 in Neunkirchen, 54 in Ottweiler, 6 in Schiffweiler, 13 in Spiesen-Elversberg. Der Inzidenzwert liegt bei 45.