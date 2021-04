Pandemie im Kreis Neunkirchen : 35 weitere Coronafälle lassen Inzidenz steigen

Kreis Neunkirchen Kreis-Gesundheitsamt: Nachverfolgung gestaltet sich schwierig.

Das Gesundheitsamt im Kreis Neunkirchen hat am Freitagabend 35 neue Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 153,9 (Vortag 142,4). Die Stadt Neunkirchen bleibt im Infektionsgeschehen das Sorgenkind. Das bestätigte in der jüngsten Kreistagssitzung am Donnerstag auch der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Oliver Schöne. Er sprach von einem „sehr diffusen Infektionsgeschehen“. Die Stadt Neunkirchen sei dabei überproportional betroffen. Sie hat mit 19 den Großteil der Neuinfektionen am Freitag. Das Gesundheitsamt habe zunehmend Probleme mit der Nachverfolgung, so der Leiter. Dies auch, weil betroffene Bürger nicht unbedingt kooperierten. Eine gute Nachricht: Es gab am Freitag keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie. Seit Ausbruch gab es 107 Covid-19-Todesfälle.