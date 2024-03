Containerschule am Eisweiher in Neunkirchen Kabel, Schotter, Betonplatten: Es geht voran

Kerzengerade Kreidemarkierungen zieren den schütteren Rasen. Weiter hinten hat der Bagger eine verwinkelte Schneise in den Boden gefressen. Hier wird der Blitzschutz verlegt, „60 bis 80 Zentimeter tief im Frostschutzbereich“, informiert Projektleiter Gary Robinson Bürgermeisterin Lisa Hensler und die Pressevertreter beim Ortstermin auf dem Eisweiher. Mitte Dezember hatte seine Firma Adapteo 87 Containermodule angeliefert. Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten hatte man den Zeitplan bereits mehrfach revidieren müssen. „Anfangs ging es schleppend“, so Robinson, „aber jetzt hat sich alles sehr gut eingespielt“. Ausgeführt werden die Erdarbeiten von der Eurovia Bau GmbH, Zweigstelle Neunkirchen. Neben dem Blitzschutz müssen jede Menge Stromkabel, EDV-Kabel und Abwasser in den noch winterkalten Boden. „In den nächsten Tagen kommt die Schottertragschicht drauf, ab dann werden relativ schnell Fortschritte sichtbar sein“, kündigt der Projektleiter an, etwa nach dem Verlegen der Betonplatten.