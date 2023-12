Endlich sind die Container in Neunkirchen da Containerschule Eisweiher soll bis Ostern fertig sein

Wie Bürgermeister Lisa Hensler (SPD) am Montag am Rande des Spatenstichs mitteilte, hat die Firma Adapteo in der vergangenen Woche 87 Containermodule am Eisweiher angeliefert, die später das Erdgeschoss der dortigen mobilen Schullandschaft bilden werden. Im nächsten Schritt soll in den nächsten zwei Wochen der Untergrund, auf dem die Container später stehen werden, geschottert werden. Dieser Schritt sei, wie bei allen Baustellen mit Erdarbeiten, besonders wetterabhängig, heißt es aus dem Rathaus. Mit intensiver Bautätigkeit – also der Anordnung der Container mit einem Kran – sei ab Anfang 2024 zu rechnen. Stadt und Adapteo gehen derzeit davon aus, dass alle drei Bauabschnitte und damit die gesamte Maßnahme bis Ostern fertiggestellt sind.