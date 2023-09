Neunkirchen Gemeinsam anpacken zum Clean-up-Day

Auch in Neunkirchen gibt es an dem Samstag Aufräumaktionen, so hat Cleanup. Saarland zu einer Aktion in der Kuchenbergstraße/Nahebahnschacht aufgerufen (Helfer willkommen). Infos unter https://worldcleanupday.de/veranstaltungen/aufraeumen-am-kuchenberg-neunkirchen-saarland/. Bereits am Freitag haben Mitarbeiter der Stadtverwaltung, mit Globus-Mitarbeitern und rund 25 Schülern der Ganztagsgemeinschaftsschule (GGS) Neunkirchen die öffentlichen Plätze rund um das Rathaus von Müll befreit, wie die Stadt mitteilt.