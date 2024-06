Neunkirchen Neunkircher City Musiksommer startet

Der Neunkircher City Musiksommer bietet in diesem Jahr vom 4. Juli bis zum 1. August immer donnerstags, kostenlose Open-Air-Konzerte im Herzen der Neunkircher City. Jeweils von 17 bis 20 Uhr dürfen Besucher Livemusik in entspannter Atmosphäre an wechselnden Orten erleben. Bliesterrassen, Stummplatz und Hammergraben werden dabei zu städtischen Freiluft-Lounges. Für kühle Getränke und den kleinen Hunger ist bestens gesorgt. Die Veranstaltungsreihe lockt mit einem bunten Hit-Cocktail aus Rock, Pop, Soul und Blues unter freiem Himmel.