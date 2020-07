Schüler experimentieren : „ChemEx Saar“: Preisträger aus dem Kreis

Kreis Neunkirchen Im Schülerexperimentier-Wettbewerb „ChemEx Saar“ sind jetzt die Preisträger geehrt worden. In diesem Jahr musste wegen Corona auf die sonst übliche zentrale ChemEx-Siegerfeier verzichtet werden, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Stattdessen erhielten alle Teilnehmer einen Dankbrief des betreuenden Lehrerteams und an den einzelnen Schulen fanden dezentrale Preisverleihungen in kleinem Kreis statt. Jeweiles zu den fünf Besten in Jahrgang 8 gehörten Katrin Groß und Lilian Weiskircher (Gymnasium Ottweiler), im Jahrgang 9 Jonas Huster und Torben Werning (Gymnasium am Krebsberg Neunkirchen) und im Jahrgang 10 Dominik Münchhofen (Gymnasium am Steinwald Neunkirchen) sowie Nicolas Ruby und Florian Ziegler (Illtal-Gymnasium Illingen).