Chaos bei Obi : Verwirrung um Corona-Regeln für Baumarkt

Mal schnell in den Baumarkt ein paar Schrauben kaufen? Während der Pandemie (fast) unmöglich. Von den zahlreichen Auflagen sind anscheinend nicht nur die Kunden überfordert. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Neunkirchen Wegen der Bundesnotbremse war der Markt in Neunkirchen vergangene Woche geschlossen. Geimpfte durften einkaufen. Wieso?

Ein Saarlandmodell, unterteilt in verschiedene Ampelphasen, eine Bundesnotbremse, die ebenfalls mehrere Stufen kennt, Lockerungen für Geimpfte, die erst vom Land, dann vom Bund gewährt werden, aber sich in einigen Details unterscheiden – kurz: ein perfektes Coronaregel-Chaos. Dass viele Vorschriften an die Inzidenz – die Infektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – gekoppelt sind, die sich jeden Tag ändert, und diese sich wiederum von Landkreis zu Landkreis unterscheidet, macht die Verwirrung komplett.

Es verwundert daher nicht, dass viele Bürger überfordert sind – vor allem, wenn sie eine fehlerhafte Auskunft bekommen. So ging es Jutta Müller. „Ich wollte heute im Obi-Markt in Neunkirchen Sommerblumen kaufen und einige Artikel für meine Tiere und Batterien und ähnliche Sachen für den Haushalt“, berichtet die Leserreporterin der SZ am vergangenen Mittwoch. Dafür habe sie extra am Tag zuvor einen Schnelltest gemacht, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht älter als 24 Stunden war. Im Gartencenter vor dem Markt konnte sie mit dieser Bescheinigung problemlos einkaufen – der Baumarkt selbst blieb ihr jedoch versperrt. Zutritt nur für Gewerbetreibende und Geimpfte, habe ihr ein Kontrolleur am Eingang erklärt.

Darüber ärgert sich die Neunkircherin. „Darf der Markt zwei Sorten Kunden betreuen?“, fragt sie. Einen negativen Test vorlegen zu müssen störe sie nicht, wieso jedoch ein Gewerbeschein genauso viel Gültigkeit haben sollte wie eine vollständige Impfung, sei ihr unbegreiflich. Das Problem: Eine solche Regelung existiert in den Verordnungen nicht.

Aber der Reihe nach. In der vergangenen Woche herrschten im Landkreis Neunkirchen die Regeln der Bundesnotbremse. Genauer: die zweite Stufe dieser deutschlandweit einheitlichen Verordnung. Die Notbremse tritt in Kraft, wenn ein Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 100 überschreitet. Für den Handel bedeutet das: Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, dürfen nur noch Terminshopping anbieten, ein negativer Test ist dabei obligatorisch. Überschreitet die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen 150, tritt die zweite Stufe in Kraft: Dann ist nur noch „Click & Collect“, also das Abholen vorher bestellter Ware möglich. Noch komplizierter wird es dadurch, dass Gartencenter als Geschäfte des täglichen Bedarfs gelten, Baumärkte jedoch nicht – außer für Gewerbetreibende, die auch bei einer Inzidenz über 150 weiterhin Zutritt haben.

Dahingehend war die Auskunft, die unsere Leserreporterin bekam, also richtig: Als Privatkundin durfte sie im Gartencenter einkaufen, nicht aber im Baumarkt. Das Unternehmen hätte jedoch Geimpften keinen Zutritt gewähren dürfen. Zwar haben Geimpfte bereits seit Montag, 3. Mai, im Saarland wieder mehr Rechte (siehe Infobox) – beim Einkaufen sind sie allerdings lediglich von der Testpflicht befreit. Im Klartext: Geimpfte haben auch ohne Testbescheinigung überall dort Zutritt, wo auch Getestete einkaufen dürfen. In vorliegenden Fall war normales Shopping trotz negativen Test nicht erlaubt, somit auch für Geimpfte ausgeschlossen.

Info Lockerungen für Geimpfte und Genesene Bereits seit 3. Mai gibt es im Saarland Erleichterungen für bestimmte Personengruppen. Betroffen sind einerseits vollständig Geimpfte, deren letzte Impfung mindestens zwei Wochen her ist (weil sich erst dann der volle Impfschutz entfaltet) sowie Menschen, die von einer Corona-Infektion genesen sind, die allerdings nicht länger als sechs Monate zurück liegen darf. Für sie entfällt die Testpflicht, wenn sie ein Geschäft betreten oder beispielsweise zum Friseur gehen. Wenn sie aus einem Risikogebiet einreisen, müssen sie nicht in Quarantäne. Knapp eine Woche später übernahm der Bund diese Vorgaben und erweiterte sie zusätzlich: Für beide Gruppen sind nun auch Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen weggefallen.

Hat die Kundin den Kontrolleur falsch verstanden? Die SZ fragte am vergangenen Freitag telefonisch beim Baumarkt nach. Dort bestätigten mehrere Mitarbeiter die Darstellung unserer Leserreporterin. Konfrontiert mit dem Vorwurf, gegen die Regeln verstoßen zu haben, widersprach die Marktleitung jedoch: „Wir halten uns an die für uns geltenden Vorschriften“, teilte diese der SZ mit. Für weitere Fragen verwies die Marktleitung an das Ordnungsamt Neunkirchen und die (bundesweite) Obi-Pressestelle. Dort blieb eine entsprechende Anfrage der SZ unbeantwortet. Die Stadt Neunkirchen, der das Ordnungsamt untersteht, stellte dagegen am Montag klar, dass für den Markt die gleichen Regeln wie für den übrigen Handel gelten – aber auch: „Eine Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen mit tagesaktuell negativ getesteten Personen ist aufgrund bundesrechtlicher Verordnung erst seit heute (Montag, Anmerkung der Redaktion) möglich.“ Dabei ist eine solche Gleichstellung im Saarland bereits schon eine Woche zuvor in Kraft getreten.

Überfordert sind also anscheinend nicht nur die normalen Bürger, sondern auch der Handel und offizielle Stellen. Immerhin hat Obi Neunkirchen nach unserer Anfrage schnell reagiert: Als die SZ am Samstag erneut im Markt nachfragte, ob Geimpfte Zutritt haben, lautete die Antwort Nein.