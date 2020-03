Volksparteien in der Krise : CDU im Kreis probt neuen Auftritt

Es gebe zwar einen Trend gegen die Volksparteien, aber „mit viel Engagement und ein bisschen Glück“ lasse sich der auch nochmal drehen. Davon sind die Verantwortlichen in der Kreis-CDU überzeugt. Von links: Sandra Johann, Daniela Feld, Mathias Jochum und Roland Theis. Foto: Engel

Bestandsaufnahme und Perspektive: Wie die Christdemokraten ihre politische Zukunft sichern wollen. Im Sommer startet eine Informations- und Mitgliederkampagne. Geprüft werden auch neue Veranstaltungs-Formate.

Was macht eigentlich eine CDU? Das fragt Roland Theis, Vorsitzender CDU-Kreisverband Neunkirchen. Rhetorisch versteht sich. Und er gibt die Antwort: „Wir setzen voraus, dass die Leute wissen, was wir tun.“ Aber wissen sie es? „Uns muss es darum gehen, den Leuten zu erzählen: Das macht eine politische Partei. Und zwar nicht in Berlin, Brüssel oder Saarbrücken, sondern hier vor Ort.“

Die Volksparteien verlieren. Da versucht auch die CDU im Kreis Neunkirchen gegenzuhalten. Im Sommer jedenfalls starten die Christdemokraten eine Informations- und Mitgliederoffensive, wie Vertreter des Vorstandes im Gespräch mit der SZ erklären. „Wie machen wir Parteiarbeit so, dass es bei den Menschen ankommt?“, verdichten Theis, seine Stellvertreter Daniela Feld und Mathias Jochum sowie Sandra Johann, zugleich stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion im Kreis.

Gesprächsrunde in der Kreisgeschäftsstelle der CDU Neunkirchen in Ottweiler. Von links Daniela Feld, Sandra Johann, Mathias Jochum, Roland Theis und SZ-Redakteurin Claudia Emmerich. Foto: Engel

Info So ist die CDU organisiert Die Bundes-CDU zählt rund 407 000 Mitglieder, organisiert in 17 Landesverbänden, 27 Bezirksverbänden, 327 Kreisverbänden und über 10 000 Ortsverbänden. Die CDU Saar hat 16 000 Mitglieder, organisiert in sieben Kreisverbänden, mehr als 50 Stadt-und Gemeindeverbänden und zirka 360 Ortsverbänden. Die CDU Kreis Neunkirchen hat 2000 Mitglieder, organisiert in sieben Stadt- und Gemeindeverbänden und 34 Ortsverbänden.

Zunächst ein Blick auf die Zahlen (siehe Grafik): Im Januar 2020 zählte die CDU im Kreis 2000 Mitglieder. „Durchschnittlich gibt es 100 Neueintritte im Jahr“, listet Theis auf. Mehr Eintritte als Austritte. Dennoch ein langsamer Rückgang: „wegen Versterbens“. „Wir haben diese Entwicklung abgebremst, gerade in den letzten zwei Jahren, aber nicht völlig gestoppt.“ Der Altersdurchschnitt der Kreis-CDU liegt bei 59 Jahren (Vorstand 40 Jahre). Verjüngen bleibt ein Ziel. Der Frauen-Anteil im Kreis macht 40 Prozent aus. Im Vorstand herrscht de facto die angestrebte Geschlechter-Parität mit 48 Prozent Frauen.

Die Christdemokraten sind in allen sieben Stadt- und Gemeinderäten, in allen Ortsräten vertreten. Finden sich noch ausreichend Kandidaten? „Bei uns hat das gut funktioniert“, berichtet Mathias Jochum, 1. Beigeordneter der Gemeinde Schiffweiler, von der Kommunalwahl 2019. „Ich hab relativ viel junge Menschen hinzugewonnen in den letzten Jahren. Ich hatte keine Probleme, die Ortratslisten und die Gemeinderatsliste vollzubekommen.“ „Wir haben vor zehn Jahren als CDU diskutiert, wie leicht wird es sein, 2019, 2024 überhaupt noch kommunale Mandatsträger zu bekommen“, erinnert Theis. 2019 habe sich das Problem „quantitativ weniger stark dargestellt“ als befürchtet. „Aber Sie werden heute kaum mehr Kampfkandidaturen finden.“

„Es gibt keine Liste, die wir nicht zusammenbekommen hätten, weil wir keine Leute gehabt hätten“, stellt Theis fest. Und manch ein Verband, bei dem es mal schlecht aussah, habe sich wieder erholt: „Mein Beispiel aus Mainzweiler, wo ich früher Politik gemacht habe: Da haben wir gedacht, da müssen wir zusperren. Heute ist das ein florierender Ortsverband mit 35 Mitgliedern, junge Leute, gutes Ortsratsergebnis.“ Was sie „so ein bisschen hoffnungsfroh“ mache, weil das nämlich zeige: „Es gibt zwar einen Megatrend, der vielleicht gegen die Volksparteien läuft, aber man kann mit viel Engagement und ein bisschen Glück das auch nochmal drehen.“

In Spiesen-Elversberg haben sie die beiden Ortsverbände zusammengelegt. „Das war schon sehr sinnvoll, weil es der Mitgliederstruktur mehr Stabilität gegeben hat“, berichtet Sandra Johann. „Das ist jetzt ein richtig Gemeinsames.“ Theis merkt an: „Der Vorschlag war vor 20 Jahren undenkbar.“ Aber das entspreche heute eben auch der Lebensrealität der Menschen.

Klar, es gebe bei 34 Ortsverbänden auch immer Sorgenkinder, räumt Theis ein. „Die haben jetzt schon zwei, drei Jahre kein Mitglied mehr geworben. Da ist die letzte Versammlung schon lange her. Wir werden jetzt im Sommer dazu eine ganz gezielte Kampagne machen, um die Verbände auch nochmal auf neue Formate hinzuweisen: Versucht doch mal das.“ Der Kreisvorstand gehe in alle Stadt- und Gemeindeverbände: „Wir sprechen darüber, welche Veranstaltungen sind denn bei euch gut gelaufen? Und was sind die Veranstaltungen, zu denen wir uns selber zwingen?“, erklärt Theis. „Und dann sammeln wir gute Beispiele für Veranstaltungen, die funktioniert haben.“ Man werde ja auch „betriebsblind“: „Wenn man zwanzig Jahre lang als Gemeindeverbandsvorstand sein Heringsessen organisiert, dann ist es auch nicht so einfach zu sagen: Wir lassen diesmal das Heringsessen und es gibt stattdessen eine Cocktailparty.“

Neue Ideen – ziehen da die Älteren mit? „Ich mache die Erfahrung, gerade die Älteren freuen sich, wenn Junge da sind, die sagen, wir wollen die Partei neu erfinden“, sagt Theis. „Den alten Knorzigen, der sagt, wenn die kein Heringsessen mehr veranstalten, wo es die guten Zwibbelen gibt, dann komm ich nicht mehr, den treffe ich selten. Ich treffe mehr Ältere, die sagen, Mensch, guck mal an, die haben eine neue Idee gehabt.“ „In Spiesen-Elversberg hat der Ortsverband 60 Prozent über 60. Die sind offen für Ideen, froh, dass nachfolgende Mitglieder kommen“, sagt Sandra Johann. „Zumal wir auch viele neue Mitglieder haben, die alles andere als jung sind“, ergänzt Theis. „Früher haben wir die Mitglieder geworben zwischen 15 und 25. Heute Menschen, die in einer späteren Lebensphase mehr Zeit haben und sich dann entscheiden: Gehe ich in den gemischten Chor, mach ich Naturschutzbund oder gehe ich zur CDU?“

Daniela Feld nennt es „Irrglaube, dass man mögliche Neumitglieder nur auf unseren Veranstaltungen ansprechen kann. Es ist ganz wichtig, dass man selbst vor Ort präsent ist, dass man am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Dort kommt man einfach immer wieder neu mit den Menschen ins Gespräch. Und das ist auch ein wesentlicher Pfeiler für unsere politische Arbeit vor Ort, wo wir auch die Möglichkeit haben, neue Mitglieder zu werben.“

Die Kreis-CDU ist auch dabei, Parteiarbeit moderner zu organisieren. Menschen hätten einfach weniger Zeit, „weil’s dichter geworden ist, weil viele doppelt und dreifach beansprucht sind – Berufstätigkeit, Kindererziehung, Pflege von Angehörigen“, sagt Theis. „Wenn politisches Engagement zugänglich sein soll für jeden, dann muss es so organisiert sein, dass es vereinbar ist mit Beruf und Familie. Deshalb haben wir gesagt: Wir machen im Kreisvorstand keine Sitzung mehr, die länger als zwei Stunden dauert. Es gibt einen klaren Anfangspunkt und es gibt einen klaren Endpunkt. Danach wird nicht mehr diskutiert und vor allem nicht mehr beschlossen.“ Feld beobachtet: „Das hat bisher immer geklappt.“ Setzt sich das bis an die Basis durch? „Es verbreitet sich, hab ich den Eindruck“, glaubt Theis. Johann: „Es ist schon Vorbild. Auf jeden Fall.“ Jochum: „20- , 20.30 Uhr-Ansetzungen mach ich gar nicht mehr. Maximal 19.30 Uhr. Vielleicht wird es mal länger. Aber länger als 22 Uhr mach ich konsequent nicht mehr.“

Die CDU setze verstärkt auf Mitwirken ihrer Mitglieder, sagt Theis und nennt das Beispiel Kooperationsvereinbarung CDU/SPD im Kreistag: „Sowohl was das Themensetting anging, als auch was die Diskussion, als auch was die Beschlussfassung angeht, haben wir gesagt: In jeden dieser drei Schritte ist die Mitgliedschaft eingebunden. Wir haben die Leute angeschrieben: Was gehört aus eurer Sicht in die Vereinbarung? Das haben wir aufgeschrieben, verhandelt, diese Dinge in einem mitgliederoffenen Kreisausschuss diskutiert und darüber dann auch mitgliederoffen abgestimmt.“ Aber wie stark war da die Rückmeldung? Sandra Johann relativiert absolute Zahlen: „Vielleicht muss man Rück­meldung als Größe zurückstellen. Viel interessanter finde ich, dass bei den mitgliederoffenen Befragungen auf einmal Leute waren, bei denen ich dachte, wo kommt der denn her, wer ist denn das?“ „Wenn sich da nur eine Idee ergibt, auf die wir sonst nicht gekommen wären“, sieht Theis den Gewinn.

Überhaupt Positionen erarbeiten. „Bevor wir irgendein Papier schreiben, gehen wir erstmal raus“, erinnert Theis an die Dialog-Tour. Sieben Themen haben sie geclustert, Gespräche geführt. Daniela Feld, die Soziales verantwortet: „Wir waren in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern. Das war nicht eine abgeschlossene Geschichte vor der Wahl, der Dialog soll fortlaufen, Teil unserer Arbeit sein.“

Kommunalpolitik im Ehrenamt darf, soll auch Spaß machen. „Ist das, was wir machen, etwas, das Mehrwert bietet, ein schönes Erlebnis, auf das wir Lust haben?“, fragt Theis. Und denkt da an das 1. Politische Erntedankfest – „unsere Lieblingsveranstaltung aus dem letzten Jahr“. „Da gab es nur kurze Reden. Da gab es ein regionales Menü. Gemeinsam mit regionalen Akteuren - Fischereiverband, Imker, Jäger. Von 2000 waren 350 Leute da. Ein schönes Paket, wo man den Nachbarn oder den Onkel mitnimmt und sagt: Du, bei uns in der CDU macht es Spaß.“ Als weiteres Beispiel nennt Theis die Maiwanderung, „die wir inhaltlich aufladen wollen mit einem Förster, einem Waldspaziergang, mit einer Kräuterwanderung, mit extra für uns gebrautem CDU-Ale. “ Daniela Feld: „Das Fest soll ja auch eine Art Familienfest sein. Nicht nur immer ich, ich bin aktiv, ich bin in den Gremien, sondern ich kann mit meiner kompletten Familie hingehen.“