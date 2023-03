Musical-Projekt Neunkirchen „100! Die Neunkircher Stadtrevue“ – Mitwirkende gesucht

Interessierte können sich ab sofort schriftlich zum Casting anmelden, wie es weiter heißt: per E-Mail: musicalprojekt@neunkirchen.de; per Fax an (0 68 21) 202-9 91 21; per Post an Kreisstadt Neunkirchen, Musical-Projekt, Oberer Markt 16, Neunkirchen. Die Anmeldung sollte folgende Informationen enthalten: Vorname, Name, Alter, Adresse, Telefon, Mailadresse, aktuelles Foto, Erfahrungen/Vorkenntnisse und die Angabe des Bereichs oder der Bereiche, in dem/denen man sich vorstellen möchte.