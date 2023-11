Casting in Neunkirchen „Rastet einfach aus!“: wie aus Eliteschülern eine Rockband wird

Und das ist die Geschichte: Ein gescheiterter Rockstar will sich undercover durch die erschwindelte Rolle eines Aushilfslehrers an einer angesehenen Eliteschule ein kleines Zubrot verdienen. Dort verwandelt er eine Klasse äußerst angepasster und streng erzogener Schüler in eine wilde Rockband. Ziel der Kinder ist die Teilnahme am berühmten Wettbewerb „Battle of the Bands“. Aber dazu müssen sie zunächst ihre Eltern und die Direktorin der Schule austricksen.