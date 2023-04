Umfrage in Neunkirchen zur Legalisierung von Cannabis Cannabis: „In Maßen, nicht in Massen“

Cannabis-Legalisierung: Fluch oder Segen? Bei dieser Frage spalten sich die Geister. Die Ampelkoalition jedenfalls strebt eine Legalisierung an. Kürzlich wurden bezüglich der Freigabe von Cannabis neue Vorhaben in Deutschland vorgestellt: Maximal drei Pflanzen auf einem Fensterbrett, bis zu 25 Gramm Eigenbedarf und Vereine zum gemeinschaftlichen Anbau. So sollen die ersten Schritte aussehen.