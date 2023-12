Eine Gastro-Institution in Neunkirchen Warum jetzt dringend ein Nachfolger fürs Café Sick gesucht wird

Es waren einmal das Café Schillo in der Lindenallee, das Café Fuß am Hüttenberg und im Langenstrich das Café Vomwalde. Passiert kein kleines Wunder, dann muss man dieser Aufzählung ab Januar das Café Sick am Oberen Markt hinzufügen. Es wäre ein immenser Verlust, so leergefegt, wie die Café-Szene in Neunkirchen ist.