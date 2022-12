Warntag : Neunkirchen testet die Sirenen am 8. Dezember

Neunkirchen testet die Sirenen am 8. Dezember

Neunkirchen Bundesweiter Warntag ist am Donnerstag, 8. Dezember. Auch auf dem Stadtgebiet der Kreisstadt Neunkirchen werden an dem angekündigten Warntag die Sirenen getestet, teilt die Stadtverwaltung Neunkirchen mit.

Dabei soll erstmalig das System Cell Broadcast getestet werden; das System soll ab Februar 2023 in Betrieb gehen. Zugleich soll die Gelegenheit genutzt werden, um den Menschen in Deutschland das System erstmals mit einer Testnachricht bekannt zu machen.

Aus diesem Grund wird die Bevölkerung am bundesweiten Warntag und in den darauffolgenden Tagen gebeten, ihre Erfahrungen mit Cell Broadcast und weiteren Warnmitteln im Zuge einer Umfrage mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu teilen. Möglichkeiten zum Feedback wird es auf der Website warnung-der-bevölkerung.de, in der Warn-App NINA, auf der Unterseite zum bundesweiten Warntag auf bbk.bund.de und auf den Social- Media-Kanälen des BBK geben.