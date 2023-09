Erstmals Bürgermeisterin? Bürgermeisterwahl in Illingen – Auszählung der Stimmen hat begonnen

In den beiden Illinger Wahlbezirken können in Summe 4139 Personen ihre Stimme per Brief oder an der Urne abgeben. In Uchtelfangen, mit ebenfalls zwei Wahlbezirken, sind es 2984, und auch Hüttigweiler hat zwei Wahlbezirke, in denen 2519 Wählerinnen und Wähler aufgerufen sind. Wustweiler hat in einem Wahlbezirk 1941 Stimmen, die verteilt werden können, Hirzweiler 991 und Welschbach als kleinster Ort 853. Auch die beiden letztgenannten Orte haben jeweils nur einen Wahlbezirk.